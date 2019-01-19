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«Арсенал» уверенно обыграл «Челси» в матче АПЛ

Спорт

«Арсенал» набрал 44 очка и вернул себе 5-ю позицию. «Челси» с 47-ю баллами остался на 4-й строчке

«Арсенал» уверенно обыграл «Челси» в матче АПЛ
Nazmi Amin-Tai
Стадион «Эмирейтс»

Лондон, 19 января 2019, 22:28 — REGNUM  19 января между коллективами «Арсенал» и «Челси» на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «канониров».

Первый мяч на 14-й минуте забил французский скоростной нападающий Александр Ляказетт после передачи Гектор Беллерин — 1:0. Через 25 минут Лоран Косельни удвоил преимущество «канониров» — 2:0. Это первый гол француза спустя 350 дней.

Статистика матча («Арсенал"/"Челси»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 6/6

«Арсенал» набрал 44 очка и вернул себе 5-ю позицию. «Челси» с 47-ю баллами остался на 4-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Лено, Беллерин, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Гендузи, Джака, Ремзи, Ляказетт, Обамеянг.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Виллиан.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Луис — 37, Баркли — 90+5.

Голы: Ляказетт 14 — 1:0, Косельни 39 — 2:0.

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