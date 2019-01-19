«Боруссия» одержала победу над «РБ Лейпцигом» в матче Бундеслиги

Берлин, 19 января 2019, 22:25 — REGNUM 19 января между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».
Единственный мяч на 19-й минуте забил бельгийский опорный полузащитник Аксель Витсель — 0:1. Голевую передачу отдал Лукаш Пищек.
Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Боруссия»)
Удары 12/6
Удары в створ ворот 6/4
Процент владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 11/8
Поданные угловые 6/7
Набрав 45 очков, дортмундская «Боруссия» укрепилась на первой позиции. «РБ Лейпциг» с 31-м баллом опустился на 4-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Лаймер, Демме, Кампль, Поульсен, Вернер.
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Вайгль, Делейни, Санчо, Геррейро, Филипп, Витсель, Гетце.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Желтые карточки: Конате — 40, Упамекано — 67, Санчо — 84, Бюрки — 90+4.
Голы: Витсель 19 — 0:1.