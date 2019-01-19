«Реал» уверенной обыграл «Севилью»

Мадрид, , 20:08 — REGNUM 19 января между коллективами «Реал» и «Севилья» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».

Первый мяч на 78-й минуте забил опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро после передачи Серхио Регульона — 1:0. В компенсированное время Модрич удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Реал"/"Севилья»)

Удары 20/3

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 71%/29%

Нарушения правил 9/12

Поданные угловые 7/3

«Реал» набрал 36 очков и поднялся на 3-ю позицию. «Севилья» оступилась и опустилась на 4-е место с 33-мя баллами.

Стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регульон, Модрич, Каземиро, Себальос, Васкес, Жуниор, Бензема.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Каррису, Кьер, Навас, Банега, Эскудеро, Сарабия, Васкес, Силва, Бен-Йеддер.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Кариссу — 30, Банега — 54, Каземиро — 62, Себальос — 65, Кьер — 86.

Голы: Каземиро 78 — 1:0, Модрич 90+3 — 2:0.