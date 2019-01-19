«Эвертон» не смог набрать очков в матче с «Саутгемптоном»

Лондон, , 19:59 — REGNUM 19 января между коллективами «Саутгемптон» и «Эвертон» на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «святых».

На 50-й минуте 24-летний центральный полузащитник Джеймс Уорд-Прауз открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. Через 14 минут Люка Динь срезал мяч в свои ворота — 2:0. В конце матча Гильфи Сигурдссон забил единственный мяч «ирисок» — 2:1.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Эвертон»)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 6/5

«Саутгемптон» набрал 22 очка и поднялся на 15-ю позицию. «Эвертон» с 30-ю баллами остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Таргетт, Валери, Ингс, Редмонд.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомеш, Гейе, Бернард, Сигурдссон, Лукман, Ришарлисон.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Редмонд — 67, Гейе — 67.

Голы: Уорд-Прауз 50 — 1:0, Динь (авг) 64 — 2:0, Сигурдссон 90 — 2:1.