«Эвертон» не смог набрать очков в матче с «Саутгемптоном»

Лондон, 19 января 2019, 19:59 — REGNUM 19 января между коллективами «Саутгемптон» и «Эвертон» на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «святых».
На 50-й минуте 24-летний центральный полузащитник Джеймс Уорд-Прауз открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. Через 14 минут Люка Динь срезал мяч в свои ворота — 2:0. В конце матча Гильфи Сигурдссон забил единственный мяч «ирисок» — 2:1.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Эвертон»)
Удары 10/6
Удары в створ ворот 3/2
Процент владения мячом 42%/58%
Нарушения правил 9/10
Поданные угловые 6/5
«Саутгемптон» набрал 22 очка и поднялся на 15-ю позицию. «Эвертон» с 30-ю баллами остался на 11-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Таргетт, Валери, Ингс, Редмонд.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомеш, Гейе, Бернард, Сигурдссон, Лукман, Ришарлисон.
Главный арбитр матча: Грэм Скотт.
Желтые карточки: Редмонд — 67, Гейе — 67.
Голы: Уорд-Прауз 50 — 1:0, Динь (авг) 64 — 2:0, Сигурдссон 90 — 2:1.