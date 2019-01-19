«Ньюкасл» разгромил «Кардифф» в 23-м туре АПЛ

Лондон, , 19:58 — REGNUM 19 января между коллективами «Ньюкасл» и «Кардифф» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

На экваторе первого тайма швейцарский центральный защитник Фабиан Шер открыл счет — 1:0. На 63-й минуте Шер оформил дубль — 2:0. В конце матча Айосе Перес довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Кардифф»)

Удары 15/8

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 7/6

Поданные угловые 7/9

«Ньюкасл», набрав 21 очко, поднялся на 17-ю позицию. «Кардифф» с 19-ю баллами опустился на 18-е место в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Ритчи, Лежен, Йедлин, Хайден, Перес, Атсу, Лонгстафф, Рондон.

«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Манга, Мамба, Ралс, Мендез-Лаинг, Камараса, Хойлетт, Патерсон, Ньяссе.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Желтые карточки: Камараса — 46.

Голы: Шер 24 — 1:0, Шер 63 — 2:0, Перес 90+4 — 3:0.