«Ливерпуль» вышел победителем в голевой феерии с «Кристал Пэласом»

Лондон, , 19:57 — REGNUM 19 января между коллективами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

На 34-й минуте опытный английский вингер Андрос Таунсенд вывел «орлов» вперед, замкнув передачу Уилфрида Заа — 0:1. В дебюте второй половины Мохаммед Салах вновь сделал счет равным — 1:1. Через 7 минут Роберто Фирмино вывел хозяев вперед — 2:1. На экваторе половины Джеймс Томкинс отличился забитым мячом после передачи Луки Миливоевича — 2:2. Через 10 минут Салах оформил дубль — 3:2. В компенсированное время Садио Мане и Максимилиан Мейер забили последние мячи в этой встрече — 4:3.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Кристал Пэлас»)

Удары 17/7

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 72%/28%

Нарушения правил 8/3

Поданные угловые 4/7

«Ливерпуль» с 60-ю очками остался лидером турнирной таблицы. «Кристал Пэлас» с 22-мя очками занял 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Милнер, Робертсон, Матип, Фабиньо, Кейта, Фирмино, Мане, Хендерсон, Салах.

«Кристал Пэлас»: Сперони, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Куяте, Таунсенд, Заа, Макартур, Айю.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Айю — 42, Милнер — 82.

Красные карточки: Милнер — 89.

Голы: Таунсенд 34 — 0:1, Салах 47 — 1:1, Фирмино 53 — 2:1., Томкинс 65 — 2:2, Салах 75 — 3:2, Сане 90+3 — 4:2, Мейер 90+5 — 4:3.