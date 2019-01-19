«МЮ» одержал неуверенную победу над «Брайтоном»

Лондон, , 19:55 — REGNUM 19 января между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось очередной уверенной победой «манкунианцев».

Первый мяч на 27-й минуте матча забил центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба ударом с пенальти — 1:0. Через 15 минут Маркус Рашфорд удвоил преимущество «красных дьяволов», реализовав момент после передачи Диогу Далота — 2:0. На 72-й минуте Паскаль Гросс забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («МЮ"/"Брайтон»)

Удары 18/8

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 6/3

«МЮ» набрал 44 очка и поднялся на 5-ю позицию, обойдя лондонский «Арсенал». «Брайтон» с 26-ю баллами остался на 13-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Далот, Янг, Погба, Марсьяль, Эррера, Лингард, Матич, Рашфорд.

«Брайтон»: Баттон, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Стивенс, Локадия, Гросс, Марч, Преппер, Маррей.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Желтые карточки: Рашфорд — 90+3.

Голы: Погба (пен) 27 — 1:0, Рашфорд 42 — 2:0, Гросс 72 — 2:1.