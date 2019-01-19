«Уотфорд» и «Бернли» сильнейшего не выявили

Лондон, , 19:53 — REGNUM 19 января между коллективами «Уотфорд» и «Бернли» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Уотфорд"/"Бернли»)

Удары 10/10

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 13/8

Поданные угловые 1/6

«Уотфорд» набрал 33 очка и поднялся на 7-ю позицию. «Бернли» с 22-мя баллами остался на 16-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Фемения, Холебас, Кабаселе, Клеверли, Сема, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.

«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Ми — 64, Деулофеу — 80, Бардсли — 83.