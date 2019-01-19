«Уотфорд» и «Бернли» сильнейшего не выявили

Лондон, 19 января 2019, 19:53 — REGNUM 19 января между коллективами «Уотфорд» и «Бернли» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Уотфорд"/"Бернли»)
Удары 10/10
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения мячом 56%/44%
Нарушения правил 13/8
Поданные угловые 1/6
«Уотфорд» набрал 33 очка и поднялся на 7-ю позицию. «Бернли» с 22-мя баллами остался на 16-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Фемения, Холебас, Кабаселе, Клеверли, Сема, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.
«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Желтые карточки: Ми — 64, Деулофеу — 80, Бардсли — 83.