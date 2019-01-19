«Борнмут» вышел победителем в матче 23-го тура с «Вест Хэмом»

Лондон, , 19:52 — REGNUM 19 января между коллективами «Борнмут» и «Вест Хэм» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «вишен».

Первый мяч в дебюте второго тайма забил опытный экс-форвард сборной Англии Каллум Уилсон — 1:0. В компенсированное время Джошуа Кинг удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Борнмут"/"Вест Хэм»)

Удары 8/7

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 4/9

Поданные угловые 2/3

«Борнмут» набрал 30 очков и укрепился на 12-й позиции. «Вест Хэм» с 31-м баллом остался на 10-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Боруц, Кук, Аке, Смит, Клайн, Лерма, Гослинг, Брукс, Фрейзер, Уилсон, Кинг.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Круссуэлл, Сабалета, Райс, Огбонна, Диоп, Андерсон, Нобл, Насри, Антонио, Кэрролл.

Райс

Главный арбитр матча: Саймон Хупер.

Желтые карточки: Кэрролл — 18.

Голы: Уилсон 53 — 1:0, Кинг 90+1 — 2:0.