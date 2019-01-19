«Айнтрахт» одержал уверенную победу над «Фрайбургом»

Берлин, , 19:27 — REGNUM 19 января между коллективами «Айнтрахт» и «Фрайбург» на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой первых.

На 36-й минуте Себастьен Аллер открыл счет после передачи Ребича — 1:0. Через 4 минуты уже Анте Ребич отметился забитым мячом — 0:2. В конце тайма Лука Йович довел счет до разгромного — 3:0. На экваторе второй половины Нильс Петерсен забил «гол престижа» — 3:1.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Фрайбург»)

Удары 6/14

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 12/9

Поданные угловые 5/5

«Айнтрахт» набрал 30 очков и поднялся на 5-ю позицию. «Фрайбург» с 21-м баллом остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Айнтрахт»: Трап, Н’Дика, Эбрахам, Хасебе, Ребич, Фернандеш, Роде, Костич, да Кошта, Йович, Аллер.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Кох, Франц, Кюблер, Хаберер, Гондорф, Нидерлехнер, Вальдшмидт, Грифо.

Главный арбитр матча: Свен Яблонски.

Желтые карточки: Фернандеш — 31, Гондорф — 34, Роде — 70.

Голы: Аллер 36 — 1:0, Ребич 40 — 2:0, Йович 45 — 3:0, Петерсен 69 — 3:1.