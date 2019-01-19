Плеа принес «Боруссии» победу над «Байером-04»

Берлин, , 19:26 — REGNUM 19 января между коллективами «Байер-04» и «Борруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Единственный мяч под занавес первого тайма забил французский форвард Алессане Плеа — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Хофманн.

Статистика матча («Байер-04"/"Боруссия»)

Удары 18/7

Удары в створ ворот 10/3

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 8/3

«Боруссия» набрала 36 очков и укрепилась на 3-й позиции. «Байер-04» с 24-мя баллами опустился на 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Венделл, Бейли, Арангис, Брандт, Хавец, Беллараби, Фолланд.

«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Закариа, Хофманн, Азар, Штиндль, Плеа.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Желтые карточки: Вендт — 58, Бендер — 68, Штиндль — 70.

Голы: Плеа 37 — 1:0.