Плеа принес «Боруссии» победу над «Байером-04»

Берлин, 19 января 2019, 19:26 — REGNUM 19 января между коллективами «Байер-04» и «Борруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
Единственный мяч под занавес первого тайма забил французский форвард Алессане Плеа — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Хофманн.
Статистика матча («Байер-04"/"Боруссия»)
Удары 18/7
Удары в створ ворот 10/3
Процент владения мячом 57%/43%
Нарушения правил 10/12
Поданные угловые 8/3
«Боруссия» набрала 36 очков и укрепилась на 3-й позиции. «Байер-04» с 24-мя баллами опустился на 11-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Венделл, Бейли, Арангис, Брандт, Хавец, Беллараби, Фолланд.
«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Закариа, Хофманн, Азар, Штиндль, Плеа.
Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.
Желтые карточки: Вендт — 58, Бендер — 68, Штиндль — 70.
Голы: Плеа 37 — 1:0.