«Майнц-05» удержал положительный результат в матче со «Штутгартом»

Берлин, , 19:25 — REGNUM 19 января между коллективами «Штутгарт» и «Майнц-05» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:3.

На экваторе первой половины Жан-Поль Бетью открыл счет — 0:1. Через 6 минут Матета удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу оформил Робин Куайсон. На 72-й минуте Александер Хак снял все вопросы об исходе матча — 0:3. На 83-й и 85-й минуте Николас Гонсалес и Марк-Оливер Кемпф забили «голы престижа» — 2:3.

Статистика матча («Штутгарт"/"Майнц»)

Удары 25/10

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 7/17

Поданные угловые 11/8

«Майнц-05» набрал 24 очка и поднялся на 10-ю позицию. «Штутгарт» с 14-ю очками остался в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Кемпф, Баугартль, Кастро, Соса, Аого, Аскасибар, Гентнер, Цубер, Эссвайн, Гомес.

«Майнц»: Мюллер, Кариколь, Белл, Бросински, Хак, Бетью, Озтунали, Кунде, Гбамен, Куайсон, Матета.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Желтые карточки: Кемпф — 20, Бросински — 85, Аскасибар — 89, Хольтманн — 90+4.

Голы: Бетью 22 — 0:1, Матета 28 — 0:2, Хак 72 — 0:3, Гонсалес 83 — 1:3, Кемпф 85 — 2:3.