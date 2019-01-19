«Фортуна» вырвала победу над «Аугсбургом»

Берлин, , 19:23 — REGNUM 19 января между коллективами «Аугсбург» и «Фортуна» на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Первый мяч на 45-й минуте забил 24-летний немецкий нападающий Марвин Дукш после передачи Доди Лукебакио — 0:1. На 64-й минуте Джонатан Шмид восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Бенито Раман вырвал победу для «Фортуны» — 1:2.

Статистика матча («Аугсбург"/"Фортуна»)

Удары 10/10

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 13/8

Поданные угловые 5/3

«Фортуна» (Дюссельдорф) набрала 21 очко и поднялась на 13-е место. «Аугсбург» с 15-ю баллами остался на 15-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Аугсбург»: Кобел, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Дансо, Байер, Грегоритш, Моравек, Шмид, Хан, Финнбогасон.

«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Циммерман, Каминьски, Моралес, Лукебакио, Штогер, Усами, Дукш, Караман.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Желтые карточки: Моравек — 25, Финнбогасон — 61, Усами — 63, Калльсен-Браккер — 90+1.

Голы: Дукш 45 — 0:1, Шмид 64 — 1:1, Раман 90 — 1:2.