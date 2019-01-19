«Вердер» набрал максимум очков в матче с «Ганновером»

Берлин, , 19:23 — REGNUM 19 января между коллективами «Ганновер-96» и «Вердер» на стадионе «HDI-Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

На 32-й минуте атакующий полузащитник сборной Косово Милот Рашица открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.

Статистика матча («Ганновер"/"Вердер»)

Удары 7/22

Удары в створ ворот 1/14

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 15/21

Поданные угловые 6/8

«Ганновер-96» с 11-ю баллами остался на 17-й позиции в «зоне вылета». «Вердер» набрал 25 очков и поднялся на 8-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ганновер»: Эссер, Акпогума, Виммер, Антон, Альборнос, Соуза, Мюллер, Зорг, Швеглер, Вуд, Вейдандт.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Мойсандер, Селассие, Классен, Шахин, Эггештайн, Харник, Крузе, Рашица.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Желтые карточки: Зорг — 56, Мюллер — 67, Аугустинссон — 70, Акпогума — 83.

Голы: Рашица — 0:1.