«Галатасарай» интересуется форвардом «Локомотива» Эдером

Москва, , 15:56 — REGNUM Футбольный турецкий клуб «Галатасарай» проявляет интерес к приобретению в свой состав португальского нападающего московской футбольной команды «Локомотив» Антонио Эдера, сообщает 19 января турецкая газета Takvim.

Согласно информации газеты, руководство «Галатасарая» уже в течение нескольких дней ведет переговоры с представителями 31-летнего португальца. Также сообщается о том, что турецкий клуб готов рассмотреть возможность аренды игрока у «Локомотива».

При этом сам Эдера не против переезда в турецкий чемпионат и не принимал участия в последней тренировке московской команды.

Отметим, что игрок перешел в «Локомотив» из французского «Лилля». В текущем сезоне Эдер принял участие в 15 матчах «Локомотива» в РПЛ и отметился в них 1 мячом и 2 результативными передачами.