Макларен: данные московской лаборатории выявят 300-600 допинговых нарушений

Оттава, , 15:25 — REGNUM Канадский юрист Ричард Макларен, который написал два доклада о государственной системе допинга в российском спорте, считает, что после проверки экспертами WADA данных московской лаборатории будет выявлено около 300−600 новых случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Его слова приводит 19 января немецкий телеканал ARD.

«Никто не знает, сколько выявят новых нарушений антидопинговых правил. Думаю, где-то в районе 300—600», — заявил Ричард Макларен и добавил, что он надеется на получение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достоверных и полных данных в этом вопросе.

Также, по мнению юриста, очень странно, что сначала российская сторона сначала не смогла представить требуемую от неё информацию, а потом, через десять дней — была к этому готова. Как считает Ричард Макларен, эта ситуация не была связана с WADA, а является борьбой в России за власть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РУСАДА Юрий Ганус обратился к исполкому WADA с просьбой не лишать российское агентство статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.