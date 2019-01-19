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Авиарейс Москва — Дубай совершил экстренную посадку в Волгограде

Спорт

Причиной послужило плохое самочувствие пассажиров

Авиарейс Москва — Дубай совершил экстренную посадку в Волгограде
Blake Guidry
В кабине пилотов

Волгоград, 19 января 2019, 15:02 — REGNUM  Плохое самочувствие пассажиров стало причиной экстренной посадки авиарейса, летевшего из Москвы в Дубай, в Волгограде. Об этом 19 января сообщила пресс-служба аэропорта Волгограда.

Пилот в воздухе запросил разрешение на посадку в Волгограде из-за пяти пассажиров, которые почувствовали недомогание. Борт приземлился в аэропорту Волгограда в 06:23 мск.

Сразу после приземления самолёта, на борт поднялись медики и осмотрели пасажиров, жаловавшихся на плохое самочувствие. После осмотра трое из пяти пассажиров решили продолжить полёт, а двое, муж и жена, отказались лететь дальше.

Кроме того, выяснилось, что на борту находится женщина в состоянии алкогольного опьянения, её тоже высадили в аэропорту Волгограда.

Самолёт продолжил полёт в пункт назначения через два часа после посадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке авиарейса Екатеринбург — Москва в аэропорту Екатеринбурга через некоторое время после вылета. Рейс был отменён. Начаты проверки по данному факту.

Читайте ранее в этом сюжете: Вылетевший из Екатеринбурга в Москву самолёт экстренно вернулся назад

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Авиапроисшествия
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