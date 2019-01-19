Дугалич перешел из ФК «Енисей» в «Кайрат»

Красноярск, , 14:55 — REGNUM Сербский защитник футбольного красноярского клуба «Енисей» Раде Дугалич перешел в состав казахской команды «Кайрат», сообщает 19 января официальный сайт «Кайрата».

Известно также, что соглашение 26-летнего защитника с «Кайратом» рассчитано на два года.

В текущем сезоне Раде Дугалич принял участие в 14 матчах за российский клуб и отметился в них одним забитым мячом и 4 жёлтыми карточками.

Казахская команда «Кайрат» завершила прошлый сезон на втором месте в чемпионате Казахстана.

Отметим, ранее сообщалось, что российский футбольный клуб «Енисей» и футболист расторгли договор о сотрудничестве по обоюдному согласию.