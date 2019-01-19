Бабиков занял третье место на кубке IBU в Арбере

Берлин, , 14:59 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков занял третьем место на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) на соревнованиях в рамках пятого этапа кубка, проходящих в немецком Арбере, сообщает 19 января «Матч ТВ».

Первое место завоевал представитель Франции Аристид Бегю, победное время которого составило 25 минут 58,8 секунды при одном промахе. На втором месте норвежец Йоханнес Дале, чье отставание от лидера составило 2,0 секунды также при одном промахе. Отставание Бабикова от результата Бегю составило 14,1 секунды. Российский спортсмен прошел дистанцию без промахов.

На четвертом месте ещё один российский спортсмен Александр Поварницын с отставание 14,6 секунды при одном промахе. Также в десятку лучших вошел Вадим Филимонов, который не допустил ни одного промаха и отстал от лидера на 30,0 секунд.