Александер-Арнольд продлил свой контракт с «Ливерпулем»

Ливерпуль, Великобритания, , 14:34 — REGNUM Защитник футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд заключил новое соглашение с командой, сообщает 19 января официальный сайт «Ливерпуля».

Срок, на который заключен новый контракт клуба с 20-летним футболистом не раскрывается, однако некоторые британские СМИ считают, что он заключен до конца сезона 2023/24.

Сам Александер-Арнольд заявил о том, что он рад и гордится этим новым соглашением с клубом и считает честью новое предложение со стороны «Ливерпуля» о сотрудничестве, так как, по его мнению — это показатель доверия к нему клуба.

«У меня не было сомнений, стоило ли продлевать контракт с «Ливерпулем», — заявил футболист и добавил, что он надеется на достижение больших успехов команды в ближайшие годы.

При этом ранее сообщалось о том, что Александер-Арнольд получил травму колена и из-за не пропустит игры своей команды в ближайшем месяце.

Отметим, что в текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них одним мячом и тремя результативными передачами.