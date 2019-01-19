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Фигуристка Медведева сообщила о своем скором возвращении в Канаду

Спорт

Спортсменка поблагодарила тренеров ЦСКА Елену Буянову и Татьяну Тарасову за возможность вести тренировки

Москва, 19 января 2019, 14:18 — REGNUM  Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о своем скором намерении вернуться в Канаду, она написала об этом 19 января в своем Instagram.

Спортсменка поблагодарила тренеров ЦСКА Елену Буянову и Татьяну Тарасову за возможность вести тренировки, параллельно находясь дома и отметила:

«Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club (Торонто, Канада — прим ред.)».

Также Евгения Медведева добавила в своем Instagram, что теперь она знает, что и дома у ней есть место, где на сможет поддерживать себя в форме.

Отметим, в текущем сезоне фигуристка тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На чемпионате России в декабре 2019 года она заняла седьмое место.

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