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Соперником Медведева в 1/8 финала Australian Open стал серб Джокович

Спорт

Счет матча — — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 в пользу сербского спортсмена

Мельбурн, Австралия, 19 января 2019, 13:36 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джококвич победил в третьем туре турнира Australian Open, проходящем в Мельбурне, представителя Канады Дениса Шоповалова и вышел в 1/8 финала состязаний, сообщает 19 января «Матч ТВ».

Счет матча — — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 в пользу сербского спортсмена.

Соперники провели на корте 2 часа 25 минут. Джокович за это время пять раз подал навылет, допустил четыре ошибки при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов. Его соперник сделал шесть подач навылет, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.

Сербский теннисист является первой ракеткой мира, в то время как Денис Шаповалов — 27-й. Это первая встреча спортсменов на корте.

Отметим, соперником Джоковича в матче 1/8 турнира Australian Open станет российский теннисист Дании о Медведев, который, как сообщало ИА REGNUM, ранее переиграл в трех сетах бельгийского спортсмена Давида Гоффмана в матче третьего круга турнира.

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