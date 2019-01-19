Глава РУСАДА попросил исполком WADA не лишать российское агентство статуса

Москва, , 13:13 — REGNUM С просьбой о подтверждении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу обратился 19 января к исполкому всемирной антидопинговой организации (WADA) глава РУСАДА Юрий Ганус.

В опубликованном ТАСС тексте письма главы РУСАДА к исполкому WADA говорится, что лишение РУСАДА статуса соответствия международным антидопинговым стандартам кроме того, что окажет негативное влияние на развитие «чистого» спорта в России и ограничит права «чистых» российских спортсменов на участие в международных состязаниях, также поспособствует тому, что международное спортивное антидопинговое движение и WADA лишатся в России «надежной антидопинговой опоры».

Кроме этого глава РУСАДА заверил исполком WADA в том, что его организация предпринимала и предпринимает условия, которые направлены на выполнение требований исполкома WADA от 20 сентября 2018 года, хотя и не имеет для этого никаких полномочий.

Также Ганус отметил, что РУСАДА крайне заинтересовано в выполнении требований исполкома WADA и что в открытии данных московской лаборатории РУСАДА заинтересованы как РУСАДА, так и Российская федерация в целом.

Отметим, исполком WADA восстановил РУСАДА в правах 20 сентября 2018 года при условии, что экспертам WADA будет предоставлен доступ в московскую лабораторию РУСАДА до 31 декабря 2018 года с целью получения доступа к базе данных российских спортсменов. Однако экспертам WADA не удалось закончить данную работу в срок из-за несоответствия оборудования экспертов российским стандартам.