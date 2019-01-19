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Три звезды дня названы в НХЛ

Спорт

Первой звездой дня стал немецкий голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс

Торонто, Канада, 19 января 2019, 12:50 — REGNUM  В национальной хоккейной лиге определены три звезды дня, сообщает 19 января пресс-служба лиги.

Первой звездой дня стал немецкий голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, который отразил 19 из 19 бросков по его воротам в матче «Айлендерс» с командой «Вашингтон». Это вторая игра на ноль Грайсса в текущем сезоне.

Второй звездой дня НХЛ признан форвард канадского клуба «Калгари Флеймз» Сэм Беннет, набравший в домашнем матче его команды с «Детройтом» 3 (2 шайбы + 1 результативная передача) очка.

Третьей звездой дня признан словацкий форвард команды Монреаль Канадиенс» Томаш Татар за две шайбы, которые он забросил на выезде за свой клуб в игре с «Колумбусом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о намерении президента США Дональда Трампа принять в Белом доме хоккейную команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» по поводу выигрыша клубом Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

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