Дзюба может перейти в английский ФК «Эвертон»

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба может сменить российский чемпионат на английский в ближайшее время.

Как сообщает RT, игроком интересуется клуб Английской Премьер-лиги «Эвертон».

Также сообщается, что в приобретении Дзюбы заинтересован лично главный наставник «Эвертона» Марку Силва, а сам российский форвард не против переезда в Великобританию.

Кроме этого подчеркивается, что речь идет не только о возможности аренды у «Зенита» Дзюбы, но и о возможности полноценного трансфера. Также косвенным условием возможности такой сделки называется интерес «Зенита» к одному из футболистов «Эвертона». Текущий контракт Дзюбы с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2020 года.

Отметим, в текущем сезоне Артем Дзюба сыграл в 16 матчах за клуб и отметился в них пятью голами и двумя результативными передачами.