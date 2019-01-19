Трамп намерен принять «Вашигтон Кэпиталз» в Белом доме

Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ведёт переговоры с руководством хоккейного клуба «ХЛ «Вашингтон Кэпиталз» о возможности посещения клубом Белого дома, сообщает 19 января Russian Machine Never Breaks.

Визит планируется провести для празднования победы «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли в сезоне 2017/18. Временем планируемого визита, предположительно, будет конец января, когда у хоккейной команды есть небольшой перерыв в ходе проведения регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, ранее от возможности такого визита в Белый дом отказался канадский форвард «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли.

Отметим, это первый Кубок Стэнли в истории «Вашингтона» и его в составе команды завоевали три российских хоккеиста: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.