Бывший защитник ФК «Томь» перешел в «Енисей»

Красноярск, , 11:34 — REGNUM Бывший защитник футбольного томского клуба «Томь» Дмитрий Тихий перешел в состав красноярской команды «Енисей», сообщает 19 января официальный сайт «Енисея».

Кроме этого сообщается, что соглашение клуба с Тихим заключено на срок полутора лет. Другие детали контракта с футболистом не сообщаются.

Дмитрий Тихий, являющийся воспитанником владивостокской команды «Луч-Энергия», выступал за время своей игровой карьеры также в составе таких клубов как «Алания» и «Факел». Последним местом клубной прописки Тихого была «Томь». Игрок провел 20 матчей в текущем чемпионате Росси и отметился в них 4 голевыми передачами, также Тихий является лучшим правым защитником турнира по данным InStat.

«Енисей» по итогам 17 туров российского чемпионата по футболу занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.