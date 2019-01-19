«Коламбус» проиграл «Монреалю» без Сергея Бобровского

Колумбус, США, , 11:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» проиграл команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 19 января Сhampionat.com.

Игра проходила на домашнем льду «Коламбуса» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл словацкий форвард «Монреаля» Томаш Татар на 7-й минуте встречи и затем на 29-й ещё раз поразил ворота соперника, оформив, таким образом, в матче дубль.

Затем на 46-й минуте хозяева отыграл одну шайбу голом Оливера Бьёркстранда, однако дубль другого форварда гостей Йоэля Армиа на 58-й и 59-й (в пустые ворота) окончательно определил исход игры в пользу «Монреаля».

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел игру на скамейке запасных, его коллега по клубу российский форвард Артемий Панарин провел на льду 20 минут 58 секунд и не отметился в матче результативными действиями.

По итогам игры «Коламбус» находится на четвертом месте восточной конференции НХЛ с 59 очками и 21 игрой, «Монреаль» там же на седьмом месте с 59 очками при 22 играх.