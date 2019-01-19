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«Вашингтон» проиграл дома всухую «Айлендерс»

Спорт

2:0 в пользу гостей

«Вашингтон» проиграл дома всухую «Айлендерс»
Lisa Gansky
Хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс»

Вашингтон, 19 января 2019, 11:00 — REGNUM  Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение всухую от хоккеистов «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 19 января «Матч ТВ».

Встреча проходила на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Шайб в матче пришлось ждать до третьего периода игры и все они оказались на счету гостей. Голы забили форварды «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли (46-я минута) и Кэл Клаттербак (48-я).

Это четвертое поражение подряд поражение «Вашингтона» и по итогам игры команда находится на пятом месте восточной конференции НХЛ, «Нью-Йорк Айлендерс» там же с 60 очками, они поднялись в результате победы на третью строчку.

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