МОК не будет подавать апелляции на оправдания CAS российских спортсменов

Лозанна, Швейцария, , 10:28 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) выразил свое разочарование решением спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российскому лыжнику Александру Легкову олимпийских медалей зимних Игр 2018 года и сообщил, что не будет подавать апелляции на дела ещё 27 оправданных CAS российских спортсменов. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МОК.

«Причины решения об отклонении апелляции МОК по этому делу не разглашаются, но, поскольку 28 решений CAS схожи, МОК не станет подавать апелляции по оставшимся 27 делам», — сказано в пресс-релизе МОК.

При этом комитет ставил за собой возможность возобновления данных дел в том случае, если по ним будут найдены какие-то новые доказательства.

Также в МОК объяснили, что апелляция по поводу оправдания Легкова CAS была необходима для того, чтобы были предприняты все возможные усилия со стороны МОК в деле защиты «чистого» спорта.

Отметим, ранее, 16 января, министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что он планирует обсудить с президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым его дисквалификацию до 2020 года международной федерацией бобслея и скелетона.