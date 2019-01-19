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Серена Уильямс прошла в четвертый круг Australian Open

Спорт

Уильямс разгромила украинскую теннисистку в двух сетах со счетом 6:2, 6:1

Мельбурн, Австралия, 19 января 2019, 09:44 — REGNUM  Американская теннисистка Серена Уильямс прошла в четвертый раунд тенистого турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, победив в третьем круге украинскую спортсменку Даяну Ястремскую, сообщает 19 января портал Gotennis.ru.

Уильямс без особых затруднений разгромила украинскую теннисистку в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Уильямс 8 раз подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её соперница два раза подала навылет и ошиблась при подаче 8 раз, не реализовав ни одного брейка.

Во встрече 1/8 финала соперницей Серены Уильямс станет победительница встречи между румынской теннисисткой Симоной Халеп и сестрой Серены — американкой Винус Уильямс.

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