«Бавария» одолела «Хоффенхайм», одержав шестую победу подряд

Зинсхайм, Германия, , 08:38 — REGNUM Немецкий футбольный клуб из Мюнхена «Бавария» уверенно победил команду «Хоффенхайм» в матче 18 тура германской Бундеслиги, сообщает 19 января Sport 24.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Хоффенхайма» «Райн-Некар-Арена» в городе Зинсхайм и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Счет в мачте открыли гости голом хавбека Леона Горецки на 34-й минуте, затем под занавес первого тайма (45+1 минута) футболист отличился ещё раз и удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме хозяева на 59-й минуте один мяч отыграли, это сделал Нико Шульц, точно пробивший в дальний угол ворот «Баварии». Однако на 87-й минуте представитель гостей Роберт Левандовски снова отправил мяч в сетку ворот «Хоффенхайма» и тем самым установил окончательной счет встречи в пользу мюнхенского клуба.

Этой победа стала для «Бавария» шестой подряд, а поражение в данном матче «Хоффенхайма» прервало его беспроигрышную серию из десяти подряд игр.

По итогам игры мюнхенская «Бавария» находится с 39 очками на второй строчке чемпионат Германии, отставая от лидера — дортмундской «Баварии», на три очка при одном матче в запасе у дортмундской команды. «Хоффенхайм» с 25 очками на седьмой строчке.