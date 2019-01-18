Геймеры раскритиковали решение Valve стать спонсором турнира по Dota 2

Стокгольм, , 15:43 — REGNUM После того, как стало известно, что компания Valve станет спонсором чемпионата по пользовательской карте для Dota 2, многие игроки начали обсуждать поступок Valve. В частности, шведский киберспортсмен Жан Стафановски во время своей прямой трансляции на Twitch подверг действия компании критике и назвал их решением «тупым».

»Что за тупое решение, чем они руководствовалась, когда принимали его? Почему бы не провести свой турнир, в котором смогут принять участие все желающие, на эти деньги?», — говорит Жан «Gorgc» Стафановски.

Дело в том, что турнир по карте Dota Auto Chess организовывается популярным игроком и стримером Брайаном «BananaSlamJamma» Кэнэвэном только для его подписчиков. В своей трансляции Стафановски рассуждал о решении компании Valve поддержать такой турнир. По его мнению, крупные компании не должны выделять отдельных стримеров или игроков и открыто поддерживать их соревнования. Если компания решает продвигать игру, то она должна спонсировать общедоступные турниры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Valve приняла решение стать спонсором турнира по карте Dota Auto Chess для Dota 2. Изначально фонд соревнований составлять $500, но благодаря участию Valve он вырос до $5 тыс. Эта карта обрела огромную популярность среди игрового сообщества, а в сервисе Steam на неё подписалось 600 тыс. человек.

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