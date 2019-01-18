Дело форварда «Ювентуса» Роналду рассмотрят в Мадриде 22 января — СМИ

Мадрид, , 15:07 — REGNUM Дело обвиняемого в уклонении от уплаты налогов футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду будет рассмотрено в суде Мадрида 22 января 2019 г. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на свои источники.

По их данным, испанская прокуратура попросит приговорить спортсмена к двум годам лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, игрок сборной Португалии Криштиану Роналду с 2017 года обвиняется в том, что он в период с 2011 по 2014 год не выплатил налоги с доходов от имиджевых прав. Футболист признал вину, после чего ему был назначен штраф.

Нападающий туринского «Ювентуса» Роналду уже выплатил большую часть долга испанским налоговым органам.

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