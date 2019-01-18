Пятница, 18 Января 2019 года
15:07:34 МСК

Дело форварда «Ювентуса» Роналду рассмотрят в Мадриде 22 января — СМИ

Спорт

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду с 2017 года обвиняется в том, что он в период с 2011 по 2014 год не выплатил налоги с доходов от имиджевых прав

Мадрид, 18 января 2019, 15:07 — REGNUM  Дело обвиняемого в уклонении от уплаты налогов футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду будет рассмотрено в суде Мадрида 22 января 2019 г. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на свои источники.

По их данным, испанская прокуратура попросит приговорить спортсмена к двум годам лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, игрок сборной Португалии Криштиану Роналду с 2017 года обвиняется в том, что он в период с 2011 по 2014 год не выплатил налоги с доходов от имиджевых прав. Футболист признал вину, после чего ему был назначен штраф.

Нападающий туринского «Ювентуса» Роналду уже выплатил большую часть долга испанским налоговым органам.

Читайте также: Налоговые органы Испании требуют от Криштиану Роналду €28 млн

А также: Роналду выплатил Испании большую часть долга по налогам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить