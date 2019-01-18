«Лестер» продлил контракт с полузащитником Олбрайтоном

Лестер, Великобритания, , 15:04 — REGNUM Английский футбольный клуб «Лестер» продлил контракт с полузащитником Марком Олбрайтоном. Об этом 18 января сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Олбрайтон перешёл в «Лестер» в 2014 году, а в сезоне 2015/16 стал вместе с командой чемпионом Англии. Кроме того, он стал автором первого гола в истории клуба в Лиге чемпионов.

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