Загитова и Медведева вместе снялись в рекламе японской игры

Москва, 18 января 2019, 14:51 — REGNUM Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в рекламе японской мобильной игры. Они предстали в роли персонажей аниме.
Напомним, ранее Загитова и Медведева тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Однако затем Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
На прошедшем в декабре чемпионате России обе фигуристки не смогли занять призовых мест.
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