Загитова и Медведева вместе снялись в рекламе японской игры

Москва, , 14:51 — REGNUM Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в рекламе японской мобильной игры. Они предстали в роли персонажей аниме.

Напомним, ранее Загитова и Медведева тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Однако затем Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

На прошедшем в декабре чемпионате России обе фигуристки не смогли занять призовых мест.

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