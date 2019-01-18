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Надаль прошёл в четвёртый круг Australian Open

Спорт

Надаль обыграл де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4

Мельбурн, Австралия, 18 января 2019, 14:24 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге турнира Надаль сыграет с чешским теннисистом Томашем Бердыхом.

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