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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллайни выбыл из строя из-за травмы

Спорт

Феллайни может пропустить до четырёх недель

Манчестер, Великобритания, 18 января 2019, 14:03 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни пропустит до четырёх недель из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sports.

Феллайни получил повреждение голени и выбыл из строя. Он пропустит как минимум четыре матча, в том числе ближайшую игру 23-го тура чемпионата Англии против «Брайтон энд Хоув Альбион».

Напомним, после 22 туров «Манчестер Юнайтед» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 41 очко.

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