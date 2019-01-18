«Тоттенхэм» может подписать контракт с экс-форвардом сборной Италии Росси

Лондон, 18 января 2019, 13:14 — REGNUM «Тоттенхэм» может подписать контракт с бывшим нападающим сборной Италии Джузеппе Росси. Об этом сообщает Tuttosport.
Отмечается, что причинами для подписания футболиста могут стать травма нападающего Гарри Кейна и отъезд полузащитника Сон Хен Мина на Кубок Азии. Росси могут предложить краткосрочный контракт.
В настоящие время Росси тренируется с «Манчестер Юнайтед» для поддержания физической формы. Последний раз он выходил на поле в официальном матче в мае 2018 года.
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