Южнокорейская звезда бейсбола арестован за нетрезвое вождение

Пусан, Южная Корея, , 13:16 — REGNUM Звезда бейсбола Пак Чон Тхэ арестован за нетрезвое вождение, сообщает SBS News.

18 января правоохранительные органы из полицейского участка Кымджон г. Пусан сообщили, что спортсмен обвиняется в нападении на водителя, а также в вождении нетрезвом виде.

На момент ареста уровень алкоголя в крови составил 0,131%, за что у спортсмена сразу конфисковали водительские права.

Пак Чон Тхэ играл в бейсбольной команде «Лотте Джайантс» с 1991 по 2004 год. Он получил несколько прозвищ, таких как «танк» за свой уникальный стиль игры. После ухода из команды он стал тренером, а также владельцем бейсбольной команды юниоров «Rainbow».