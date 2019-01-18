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Южнокорейская звезда бейсбола арестован за нетрезвое вождение

Спорт

Звезду арестовали за вождение в нетрезвом виде

Пусан, Южная Корея, 18 января 2019, 13:16 — REGNUM  Звезда бейсбола Пак Чон Тхэ арестован за нетрезвое вождение, сообщает SBS News.

18 января правоохранительные органы из полицейского участка Кымджон г. Пусан сообщили, что спортсмен обвиняется в нападении на водителя, а также в вождении нетрезвом виде.

На момент ареста уровень алкоголя в крови составил 0,131%, за что у спортсмена сразу конфисковали водительские права.

Пак Чон Тхэ играл в бейсбольной команде «Лотте Джайантс» с 1991 по 2004 год. Он получил несколько прозвищ, таких как «танк» за свой уникальный стиль игры. После ухода из команды он стал тренером, а также владельцем бейсбольной команды юниоров «Rainbow».

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