Экипажи «Камаза» завоевали золото и серебро на ралли «Дакар-2019»

Лима, , 13:00 — REGNUM Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» — под руководством пилотов Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова — завоевали золото и серебро ралли-марафона «Дакар-2019» в грузовом зачёте, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

Преодолев трассу длиной 3000 километров в дюнах и бездорожье Перу камазовцы опередили 12 других экипажей. Отмечается, что на старте в гонке принимал участие 41 спортивный грузовик, в том числе на лидерство претендовали команды Iveco, Tatra, Renault, Scania, Liaz, Маз и другие. Бронза досталась международному экипажу Iveco под руководством пилота из Нидерландов Жерара де Роя.

«Две недели тяжелейшей гонки в Перу благополучно завершились. «Дакар-2019» запомнится своей экстремальной сложностью. Всё это время мы чувствовали огромную ответственность перед российскими болельщиками, партнёрами команды», — сообщил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

В свою очередь, Николаев отметил, что «гонка прошла на пределе возможностей людей и техники», а Сотников признал победу «Камаза» обеспечил «самоотверженный труд всего коллектива команды».

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Напомним, ралли-марафон «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января. На старте в нём приняли участие четыре экипажа «Камаза», однако до финиша добрались только два из них. Ещё до начала гонки Чагин сообщал, что в 2019 году в соревнованиях примут участие «четыре новых автомобиля».

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