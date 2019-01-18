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Команда Эдуарда Николаева стала победителем ралли «Дакар»

Спорт

Николаев смог занять первое место в генеральной классификации

Лима, 18 января 2019, 12:53 — REGNUM  Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Эдуарда Николаева стал победителем ралли"Дакар-2019» в зачёте грузовиков.

На последнем этапе Николаев не вошёл в тройку, но смог занять первое место в генеральной классификации.

Вторым стал другой экипаж «КамАЗ-мастер», который возглавляет Дмитрий Сотников. Он уступил победителю 25 минут 36 секунд. Тройку сильнейших замкнул экипаж Жерара де Роя из Нидерландов.

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