Команда Эдуарда Николаева стала победителем ралли «Дакар»

Лима, , 12:53 — REGNUM Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Эдуарда Николаева стал победителем ралли"Дакар-2019» в зачёте грузовиков.

На последнем этапе Николаев не вошёл в тройку, но смог занять первое место в генеральной классификации.

Вторым стал другой экипаж «КамАЗ-мастер», который возглавляет Дмитрий Сотников. Он уступил победителю 25 минут 36 секунд. Тройку сильнейших замкнул экипаж Жерара де Роя из Нидерландов.

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