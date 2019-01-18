Компания Valve стала спонсором чемпионата по «шахматам в Dota 2»

Белвью, США, , 13:09 — REGNUM Компания Valve проспонсирует турнир по пользовательской карте Auto Chess для Dota 2. Благодаря участию компании, призовой фонд соревнования вырос до пяти тысяч долларов, сообщает профессиональный игрок Dota 2 Брайан Кэнэван.

https://twitter.com/BananaSlamJamma/status/1086029575253983232

Dota Auto Chess частично копирует механику игры «Шахматы» и её игровое поле с добавлением персонажей из Dota 2. Герои игры, расставленные на шахматном поле, противостоят волнам компьютерных противников и других игроков.

Цель игры — продержаться дольше других геймеров. Карта стала популярной в игровом сообществе, в сервисе Steam на неё подписалось 600 тыс. человек. Представители компании Valve пока не сообщали никаких подробностей о будущем турнире.

Напомним, что компания Valve систематически проводит и организовывает киберспортивные соревнования. Самый крупный турнир, проводимый компанией, The International (более 1500 участников в 2018 году) проходит ежегодно. Благодаря участию Valve, Dota 2 стала одной из самых популярных киберспортивных дисциплин современности, по которой проводится множество чемпионатов. Так, недавно в Румынии прошёл чемпионат по Dota 2 The Bucharest Minor. Победу в соревнованиях одержала киберспортивная команда из Китая EHOME.

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