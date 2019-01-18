Северная Осетия примет чемпионат Европы по боксу

Владикавказ, , 11:53 — REGNUM Северная Осетия выбрана местом для проведения чемпионата Европы по боксу среди юниоров и юниорок. Он пройдет с 8 по 17 марта в городе Владикавказе во Дворце спорта «Манеж». Международный турнир такого уровня проводится в республике впервые, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе главы региона.

Ожидается, что его участниками станут более 300 боксеров в возрасте 19 — 22 лет из 30 европейских стран. Они поборются за призовые места в десяти весовых категориях. Точное количество спортсменов станет известно по завершении заявочной кампании — во второй половине февраля.

Напомним, в 2018 году чемпионат Европы среди боксёров возрастом до 22 лет проводился в городе Тыргу-Жиу (Румыния). В шести весовых категориях российские спортсмены попали в число призеров. В командном зачете Россия заняла первое место, завоевав три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.