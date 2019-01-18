НХЛ назвала лучших игроков дня

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Лучших игроков дня назвала Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом 18 января сообщается на сайте лиги.

Первой звездой дня признан голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, сыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:0). Гибсон отразил все 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, который отразил 28 бросков в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Замкнул тройку форвард «Виннипег Джетс» Брендан Лемье, который сделал дубль в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).

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