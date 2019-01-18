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«Куньлунь Ред Стар» объявил о смене главного тренера

Спорт

Вместо Юсси Таполы команду возглавил Курт Фрэйзер

Пекин, 18 января 2019, 10:46 — REGNUM  Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, объявил о смене главного тренера. Об этом 18 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в отставку с поста главного тренера отправлен финский специалист Юсси Тапола. Его место займёт американский тренер Курт Фрэйзер.

На сегодняшний день «Куньлунь» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ и девятое место в Восточной конференции.

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