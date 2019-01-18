Шарапова обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, 18 января 2019, 10:19 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Шарапова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Возняцки пять эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.
Отметим, что Каролина Возняцки была действующей чемпионкой Australian Open. Она выиграла турнир в 2018 году.
В четвёртом круге турнира Шарапова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.
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