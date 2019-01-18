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РУСАДА имеет высокие шансы на сохранение статуса

Спорт

Есть вероятность положительного решения

РУСАДА имеет высокие шансы на сохранение статуса
Myfuture.com
Тест на допинг

Москва, 18 января 2019, 10:08 — REGNUM  Высокие шансы на сохранение статуса соответствия во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) имеет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 18 января сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что, несмотря на срыв сроков по исследованию базы Московской антидопинговой лаборатории, есть вероятность положительного решения.

Решение относительно статуса РУСАДА будет принято на заседании исполкома WADA, которое состоится 22 января.

Всего есть три варианта развития событий. Аккредитация РУСАДА может остаться в силе, её могут забрать. Кроме того, решение этого вопроса может быть отложено на более поздний срок.

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