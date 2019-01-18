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«Ростов» подписал контракт с полузащитником Романом Ерёменко

Спорт

Соглашение рассчитано на 2,5 года

Ростов-на-Дону, 18 января 2019, 09:21 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА и «Спартака» Романом Ерёменко. Об этом 18 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано на 2,5 года.

Напомним, в составе Ерёменко завоевал серебряные медали чемпионата России. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом России.

В ноябре 2017 года футболист был дисквалифицирован. Летом 2018 года он перешёл в «Спартак» на правах свободного агента. В составе красно-белых он сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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