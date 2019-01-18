Федерер вышел в четвёртый круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 09:08 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:2.

Федерер 10 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов и ни одного брейка.

В четвёртом круге турнира Федерер сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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